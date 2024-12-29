Devrim Özkan, Lucas Torreira ile neden ayrıldığını açıkladı
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan; "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.
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Lucas Torreira ile Devrim Özkan, bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu.
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Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.
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"O HADDİ VERME"
Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.