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        Haberler Magazin Devrim Özkan, Lucas Torreira ile neden ayrıldığını açıkladı - Magazin haberleri

        Devrim Özkan, Lucas Torreira ile neden ayrıldığını açıkladı

        Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan; "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:50
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          Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

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          Lucas Torreira ile Devrim Özkan, bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu.

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          Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

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          "O HADDİ VERME"

          Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

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