Devrim Özkan'dan sağlık durumu açıklaması: Eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum

Geçtiğimiz günlerde böbrek taşı nedeniyle küçük bir ameliyat geçiren oyuncu Devrim Özkan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından takipçilerine bilgi verdi.

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Geçirdiği operasyonun ardından ilk kez konuşan Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim."

Fotoğraflar: Instagram