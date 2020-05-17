Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - ADANA

Merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Selçuk T. idaresindeki 42 N 1275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.İlk müdahaleyi olay yerinden geçen bir ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı Selçuk T, başka bir ambulansla Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

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