Devrilen kamyonda kurtarılmayı bekledi

İstanbul Arnavutköy'de virajı dönerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilince şoför, araçta sıkıştı.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri tarafından sakinleştirilen sürücü, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Şazenuş Alkılıç yönetiminde olan hafriyat kamyonu Hadımköy Yolu Caddesi'ne geldiği esnada kontrolden çıkarak çayırlık alana doğru devrildi.

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POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım ekiplerini çağırdı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü, araçtan çıkmaya çalışarak panik yaptı. Bir trafik polisi devrilen kamyonetin üzerine çıkarak kurtarma ekipleri gelene kadar sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkartılan sürücü ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.