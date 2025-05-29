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        Haberler Magazin Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim'e veda - Magazin haberleri

        Devlet Devrim'e veda

        İki gün önce vefat eden Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:01
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        Yeşilçam oyuncusuna veda günü
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        Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra sinema ve gazino çalışmalarıyla şöhrete kavuşan Devlet Devrim, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

        70'den fazla sinema filminde rol alan Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurmuştu.

        Devlet Devrim, Film-San Vakfı (Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı idi.

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        81 yaşında vefat eden Devlet Devrim, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu için Beyoğlu Sineması'nda tören düzenlendi.

        Törende konuşan oyuncu Engin Çağlar, kendisinin Film-San Başkanlığı görevini üstlendiği dönemde Devrim'in de başkan yardımcısı olarak görev yaptığını aktararak, "Sevgiyle gitti, sevgiyle kalsın. Herkesin hayatında Devlet'le ilgili güzel anılar vardır. Hepimizi çok güler yüzle karşılamıştır" dedi Devrim'in 1962'de Film-San'a geldiğini belirten Çağlar; "Ses Mecmuası yarışmasını kazanarak geldi. Sinemada aynı zamana denk gelmedik ama çok çalışkan biriydi. Can ciğer arkadaşımız, dostumuzdu. Çok büyük bir şok oldu çünkü müzmin bir hastalığı da yoktu. Son derece güler yüzlü, şakacı, konuşkan biriydi. Emir büyük yerden, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        Engin Çağlar

        Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Devrim ile 17 yaşlarındayken tanıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: Devlet Hanım da 27 yaşlarında falandı. O zamanlar Fatma Girik ile çok severlerdi birbirlerini. İnsan onun gözlerine bakınca hayatı daha derinden görüyordu. Çok güzel gülen, hayatı güzel okşayan, insanları kırmayan, nazik biriydi. Dolu dolu yaşadı. Bize çok güzel anılar bıraktı. İyi ki vardı. Güle güle abla.

        Oyuncu Kıvanç Terzioğlu ise Ajda Pekkan ile Devlet Devrim'in çok yakın arkadaş olduklarını ancak Pekkan'ın konser programı dolayısıyla törene katılamadığını aktardı.

        Terzioğlu, üzüntüsünü; "Ben ablamı, sırdaşımı, dostumu kaybettim. Bana hep 'Güzel düşün, güzel olsun' derdi. Onu devam ettireceğim" şeklinde dile getirdi.

        Oyuncunun cenazesi, Şişli Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınanan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

        DEVLET DEVRİM HAKKINDA

        Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya gelen Devlet Devrim, ilk olarak Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı 'Çiçeksiz Bahçe' filmiyle sinema yaşantısına başladı. 1969'a kadar aralıksız bir şekilde sinemaya devam etti. Devrim, bu yıllarda bir süre şarkıcılık da yaptı.

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        1971'de evlendikten sonra sahne yaşamını noktaladı. 1999'da Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.

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        #Devlet Devrim

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