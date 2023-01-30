‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor

Teknoloji şirketleri, 2022 yılının son aylarından bu yana işten çıkartmalar ile gündemde. Sebep olarak da neredeyse hepsinin sunduğu mazeret ortak çerçevede; “Pandemi sırasındaki beklentilerin üzerindeki büyümeden kaynaklı aşırı işe alımların, pandemi sonrasında sektörün beklentinin altında kalmasıyla tasviye edilmesi!” Bununla beraber işten çıkartma dalgası diğer sektörlere de sıçramış durumda. Pek çok şirket, yüksek faiz oranlarının süreceğine ve resesyona dair endişe duyarak maliyetlerini düşürmek için işten çıkarma yoluna gidiyor.