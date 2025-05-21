Derya Uluğ, taciz olayı hakkında ilk kez açıklama yaptı: Tedirgin edici bir süreçti

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bir süredir kendisi ve sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden kişinin İzmir’deki konserine geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuş, yaşadığı bu taciz olayını o dönemde kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde, avukatının yaptığı açıklamayı takipçileriyle paylaşan Derya Uluğ, kendisini ve sevgilisini uzun süredir rahatsız eden şahsın tutuklandığını açıkladı.

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İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan Derya Uluğ, adli sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Açıkçası adli süreç devam ettiği için şu an çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak şahıs tutuklandı. Sadece bizim için değil, benzer tatsız durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha böyle şeyler yaşamamasını diliyorum."

Derya Uluğ, şöyle devam etti; "Bu üzücü ve tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte bu durumu yaşayanları çok iyi anlıyoruz. Umarım bu kişiler hak ettikleri caydırıcı cezaları alırlar ve bu onlara da bir ders olur."

Fotoğraflar: Instagram