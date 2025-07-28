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        Haberler Magazin Derya Uluğ: Şebnem Ferah'ı özledik

        Derya Uluğ: Şebnem Ferah'ı özledik

        Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Uluğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uluğ, Şebnem Ferah'ı özlediklerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:26
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Uluğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        "Bugün deniz kıyısında olduğumuz için deniz kızı oldum. Kelebek tokalar da canlı gibi. Birazdan kanatlanacak" diyen Derya Uluğ, "Sahne öncesi hazırlıklarında pratik misiniz?" sorusuna; "Bazen çok uzun sürüyor ama ben genel anlamda pratiğimdir. Normalde sabırlı biriyim ama planladığım işlerin hızlıca gerçekleşmesini isterim. Hazırlık aşamalarında hızlıyım" şeklinde cevap verdi.

        "ŞEBNEM FERAH'I ÇOK ÖZLEDİK"

        Şebnem Ferah seslendirdiği 'Can Kırıkları' şarkısını Harbiye konserinde seslendiren ve dijital platformlara yükleyen Derya Uluğ'un yorumu çok beğenilmişti. Yorumlar hakkında hisleri sorulan Uluğ; "Bu ülke için çok önemli bir sanatçı. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda çok iyi bir besteci ve söz yazarı. Ayrıca düzenleme de yapan ciddi bir müzisyen. Onun kıymetini küçük yaşımdan beri biliyorum. Onu çok özledik. Şarkılarını yıllardır dinlediğim için altından kalkması zor bir yüktü. Kendimce yorumlamaya çalıştım. Beğenildi ve dinleyenler şaşırdı. Şebnem Ferah gibi büyük bir ismin kendi yazdığı şarkıyı hep onun sesinden dinlemişlerdi. Benim yorumum da genel olarak beğenildi" ifadesini kullandı.

        "TATİL ANLAYIŞI DURMAK"

        2 - 3 günlük bir tatil fırsatı bulduğunu söyleyen Derya Uluğ, "Tatil anlayışınız nedir?" sorusunu; "Durmak! Makyajla kıyafetle uğraşmadan, terlik ve şortla gezmek" diyerek cevapladı.

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        #Derya Uluğ

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