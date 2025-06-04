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        Derya Uluğ'dan 'Havalı' giriş

        Derya Uluğ, konserine havada başladı. Sahneye süzülerek inen Uluğ'u dinlemeye gidenler arasında; Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:40
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        Derya Uluğ'dan 'Havalı' giriş
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        Derya Uluğ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        15 kilogram ağırlığında, incilerden oluşan elbisesiyle çok şık görünen Uluğ; "Sahne kostümüm 15 kilo. İki yarıda da farklı kostümler giyeceğim. Üzerimdeki kıyafet bir buçuk ay boyunca işlendi. Bütün ekibime ve emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Haftalardır yaptığımız yoğun çalışmaların amacı, bizi izlemeye gelen seyircilerimize keyifli bir akşam yaşatmak" dedi.

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        SAHNEYE UÇARAK İNDİ

        Sahneye uçarak giriş yapan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını dinleyenler arasında; Mesut Özil - Amine Gülşe, Doğukan Güngör, İbrahim Selim, Özlem Maden, Zehra Yılmaz, Gözde Kahveci de vardı.

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        #Derya Uluğ

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