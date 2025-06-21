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        Haberler Magazin Derya Uluğ’'dan anoreksiya itirafı - Magazin haberleri

        Derya Uluğ’'dan anoreksiya itirafı

        Nihal Candan'ın ölümünün ardından geçmişte anoreksiya ile mücadele ettiğini açıklayan Derya Uluğ, gençlere sağlıklı yaşam çağrısı yaptı; "Bir dilim ekmek için dua ettiğim geceleri bilirim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:58
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        Anoreksiya itirafı
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        23 kiloya kadar düşen ve uzun süredir anoreksiya Nervoza tedavisi gören Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Candan'ın genç yaştaki vefatı, yeme bozukluklarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Nihal Candan'ın ölümünün ardından, şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uluğ, üniversite yıllarında kendisinin de Anoreksiya ile mücadele ettiğini ve uzun bir savaşın ardından sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

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        "2 YIL SÜREN VE 39 KİLOYA KADAR DÜŞTÜĞÜM BU SÜREÇTE İNAT ETTİM VE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

        Derya Uluğ, paylaşımında kendi deneyimlerini şu sözlerle aktardı; "Üniversite yıllarında Anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan, bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekânı cennet olsun.

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        "ZAYIFLIK GÜZELLİK DEMEK DEĞİLDİR"

        Derya Uluğ, özellikle genç kızlara yönelik önemli bir tavsiyede bulunarak, sağlığın her şeyden daha kıymetli olduğunu vurguladı; "Genç kızlarımıza tavsiyem; zayıflık, güzellik demek değildir. Sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında, geriye sadece zayıf ve sağlıksız bir beden kalır. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinizden alınmasına izin vermeyin."

        Şarkıcı, geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımla zayıf görüntüsüyle dikkat çekmişti. Derya Uluğ, gelen yorumlar üzerine kilosuyla ilgili açıklama yapmış; "Zayıflamadım, sadece açıdan öyle çıkmışım" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nihal Candan
        #Derya Uluğ

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