Deren Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Bodrum'da kaldığı otelin plajında görüntülendi. tatilin keyfini çıkaran Talu, önce yüzdü sonra güneşlendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Deren Talu, kaldığı otelin plajında objektiflere yansıdı.
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Deren Talu, plajda tüm bakışları adeta üzerine topladı.
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Tatilin keyifini çıkaran 27 yaşındaki Deren Talu, hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.
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Sıcak havadan bunalan Deren Talu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Leopar desenli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Deren Talu, daha sonra güneşlenmek için şezlonguna yürüdü.
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Şezlonguna dönen Deren Talu, ardından kurulanıp güneşin keyfini çıkardı.
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