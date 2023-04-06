Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt! Deren Talu Baran Tınaz'dan şiddet mi gördü? - Magazin haberleri

Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, üç yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Tınaz'dan şiddet gördüğü ileri sürülen Talu, söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu

Giriş: 06.04.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. 

  • 'ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

    Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan ayrılma nedeninin şiddet görmesi olduğu ileri sürüldü. Talu, söz konusu iddia hakkında bir açıklama yaptı. 

  • "BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"

    Deren Talu, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" dedi. 

  • "ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

    Deren Talu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, Eren Talu ile 1995 - 2011 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin, Derin Talu adında bir kızı daha bulunuyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.