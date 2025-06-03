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        Haberler Gündem Güncel Depremin şiddeti havuzda görüldü! | Son dakika haberleri

        Depremin şiddeti havuzda görüldü!

        Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir otelin havuzundaki görüntüyle de ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:32
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        Depremin şiddeti havuzda görüldü!
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        Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve şiddetli bir şekilde hissedilen 5.8’lik depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre bir otelin havuzuna ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin şiddetini ortaya koydu.

        Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla genelinde başta olmak üzere Aydın ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

        Depreme ait anlar ise çeşitli iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Bir otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise otel havuzundaki suyun depremle birlikte harekete geçip sallanması sarsıntının şiddetini ortaya koydu. Görüntülerde deprem sonrasında oteldeki bazı turistlerin aşağıya inmesi de yer aldı.

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