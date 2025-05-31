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        Haberler Yaşam Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak

        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından 1 yıl içerisinde yeniden ziyarete açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:16
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        Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak
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        Şanlıurfa'nın Atatürk Mahallesi'nde 1903 yılında geleneksel mimariyle tasarlanan Mahmut Nedim Efendi Konağı, İngilizlerin ardından Urfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından karargah olarak kullanıldı.

        Halkın büyük mücadelesiyle 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarılan Şanlıurfa'da, Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen tarihi konak, Şanlıurfa Valiliğince 16 yıl önce restorasyonu yapılarak Kurtuluş Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Kentin kurtuluş mücadelesine ışık tutan müze, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Restorasyonu süren müzenin bir yıl içerisinde yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.

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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın şanlı unvanını kurtuluş mücadelesindeki destansı duruşundan aldığını anımsattı.

        "ETNOGRAFİK MÜZE KONSEPTİNİ DE KARŞILAYACAK"

        Onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından müzenin yeniden ziyarete açılacağını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

        "Mahmut Nedim Efendi Konağı, şehrimizde Kurtuluş Savaşı'nı ve kurtuluş mücadelesini simgeleyen, o sembolü bağrında taşıyan bir bina. Bu konak valiliğimize ait ve burada Kurtuluş Müzesi olarak bir süredir hizmet vermekteyken özellikle yaşanan deprem felaketinden etkilenmesi sonucunda hizmet dışı kalmıştı. Biz şu anda burada yaptığımız onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmasıyla kısa süre içinde konağımızı çok daha güzel ve içinin de teşhir tanzimini yaparak tekrar Şanlıurfa'ya ve ülkemize kazandırmış olacağız. Mücadele azmimizin, vatanımızı koruma ve kurtarma azmimizin bir nişanesi olarak burada kurtuluş dönemindeki eserler sergilenecek. Çok modern bir müzecilik anlayışıyla içinin donanımını sağlayacağız ve bir yıl içerisinde müzeyi ziyarete açmayı planlıyoruz."

        Vali Şıldak, müzenin kentin eksiği olan etnografik müze konseptiyle açılacağını vurgulayarak, "Ziyarete gelenler o anı yaşayacaklar. Şanlıurfa'mızın tarihteki o altın sayfasını yansıtacak kalitede ve donanımda bir müze oluşturacağız" ifadesini kullandı.

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        #Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi
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