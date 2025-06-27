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        Haberler Gündem Güncel Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı! | Son dakika haberleri

        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!

        İstanbul'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Maltepe'de yaşanan olayda 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:16
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        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
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        Maltepe'de 'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü.

        DHA'nın haberine göre feci olay, saat 07:00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi.

        BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

        9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı.

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        Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.

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