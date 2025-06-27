Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
İstanbul'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Maltepe'de yaşanan olayda 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı
Maltepe'de 'de sabah saatlerinde 9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon çöktü.
DHA'nın haberine göre feci olay, saat 07:00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta meydana geldi.
BELEDİYE EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK
9 katlı binanın 8'inci katındaki balkon henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken balkonda inceleme yaptı.
Çökme sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken binanın tahliye edilip edilmeyeceği belediye ekiplerinin kontrollerinden sonra belirlenecek.