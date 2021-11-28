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Deprem mi oldu? Son dakika: 28 Kasım depremler tablosu - Kandilli

Deprem mi oldu? Kandilli son dakika depremler tablosu geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen depremler sonrasında merakla araştırılıyor. Merak edenler için listeyi haberimizde derledik. İşte Kandilli son depremler listesi...

28.11.2021 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son dakika: 28 Kasım depremler tablosu - Kandilli

Son depremler tablosu 28 Kasım Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 28 Kasım depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 KASIM 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.28 11:12:57  34.9668   26.3130        9.2      -.-  3.5  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.28 09:04:33  38.3138   42.4580        4.1      -.-  2.6  -.-   YOGURTLU-HIZAN (BITLIS)                           İlksel
2021.11.28 08:54:20  42.6488   43.2285        5.0      -.-  2.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.28 04:21:13  38.7647   40.9667       16.6      -.-  1.5  -.-   GENCTAVUS-SOLHAN (BINGOL)                         İlksel
2021.11.27 23:55:35  37.7838   25.7008        9.3      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 23:48:37  37.8798   27.5775       13.0      -.-  1.9  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2021.11.27 23:13:26  38.2088   38.5528        5.0      -.-  2.0  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2021.11.27 22:31:14  38.4982   43.1990        9.0      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2021.11.27 22:20:10  38.5170   43.1970        8.2      -.-  3.5  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2021.11.27 20:07:53  35.5745   29.5450       84.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.27 19:16:59  36.5850   27.5215       53.8      -.-  2.5  -.-   YAKAKOY-DATCA (MUGLA)                             İlksel
2021.11.27 18:56:51  35.0463   25.7838       21.1      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 18:40:03  36.8495   35.6910       10.6      -.-  2.0  -.-   KILICKAYA-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.27 17:37:34  39.7885   41.9500       24.9      -.-  2.2  -.-   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.27 17:36:30  35.3283   23.1407       24.6      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 15:48:21  39.6717   28.5347        3.2      -.-  2.6  -.-   UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel
2021.11.27 15:42:38  39.6672   28.5397        3.2      -.-  2.4  -.-   UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                     İlksel
2021.11.27 15:08:53  35.1875   25.2152       15.6      -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 14:49:48  41.2148   40.9810       26.5      -.-  2.7  -.-   ARDESEN (RIZE)                                    İlksel
2021.11.27 14:06:14  37.4433   34.9180       23.7      -.-  1.4  -.-   GOKBEZ-POZANTI (ADANA)                            İlksel
2021.11.27 13:55:04  40.5813   42.7067       10.7      -.-  2.1  -.-   DARBOGAZ-SELIM (KARS)                             İlksel
2021.11.27 13:38:33  36.1718   33.5668        0.0      -.-  1.2  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2021.11.27 13:20:54  37.0328   30.2405        1.1      -.-  2.4  -.-   TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA)                        İlksel
2021.11.27 13:18:16  38.2800   34.0790        7.3      -.-  1.7  -.-   AKHISAR-(AKSARAY)                                 İlksel
2021.11.27 12:22:40  36.5955   27.1328        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 11:30:42  40.0142   27.0753        3.1      -.-  1.1  -.-   KALBURCU-CAN (CANAKKALE)                          İlksel
2021.11.27 11:25:34  39.8553   41.0543       13.5      -.-  1.3  -.-   DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM)                    İlksel
2021.11.27 11:19:20  38.5600   30.3128       11.2      -.-  2.2  -.-   NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2021.11.27 11:15:39  38.3402   38.9087       16.7      -.-  1.9  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2021.11.27 10:32:32  36.9760   35.9277       21.5      -.-  1.3  -.-   SAGIRLAR-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2021.11.27 10:31:19  37.5782   29.2103        4.4      -.-  1.3  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.27 10:12:44  40.0433   28.7355        4.9      -.-  1.5  -.-   ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)            İlksel
2021.11.27 09:16:23  38.0952   34.9308        3.7      -.-  1.2  -.-   CAVDARLI-(NIGDE)                                  İlksel
2021.11.27 08:57:27  38.9947   37.3157        3.7      -.-  1.5  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2021.11.27 08:48:13  37.7162   25.9048        5.0      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 08:14:10  34.2665   26.1930       13.9      -.-  3.6  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.27 06:59:29  38.9757   43.5907        2.1      -.-  4.2  4.2   UNSELI-MURADIYE (VAN)                             İlksel
2021.11.27 06:49:24  39.6625   28.4093        9.0      -.-  1.5  -.-   BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR)                       İlksel
2021.11.27 06:48:24  39.5128   39.9677        5.0      -.-  1.5  -.-   GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI)                         İlksel
2021.11.27 06:42:33  38.9893   43.6445        3.8      -.-  2.2  -.-   ALKASNAK-MURADIYE (VAN)                           İlksel
2021.11.27 06:07:46  37.2390   35.8012       27.5      -.-  1.6  -.-   CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)                         İlksel
2021.11.27 04:49:42  35.5535   25.3853       10.1      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.27 03:53:55  36.4017   27.1803        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.27 03:44:47  37.9188   27.0895        7.7      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.27 03:42:46  36.2293   28.7907        2.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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