Son depremler tablosu 28 Kasım Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 28 Kasım depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.28 11:12:57 34.9668 26.3130 9.2 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.28 09:04:33 38.3138 42.4580 4.1 -.- 2.6 -.- YOGURTLU-HIZAN (BITLIS) İlksel 2021.11.28 08:54:20 42.6488 43.2285 5.0 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel 2021.11.28 04:21:13 38.7647 40.9667 16.6 -.- 1.5 -.- GENCTAVUS-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2021.11.27 23:55:35 37.7838 25.7008 9.3 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 23:48:37 37.8798 27.5775 13.0 -.- 1.9 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.27 23:13:26 38.2088 38.5528 5.0 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel 2021.11.27 22:31:14 38.4982 43.1990 9.0 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel 2021.11.27 22:20:10 38.5170 43.1970 8.2 -.- 3.5 -.- VAN GOLU İlksel 2021.11.27 20:07:53 35.5745 29.5450 84.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.27 19:16:59 36.5850 27.5215 53.8 -.- 2.5 -.- YAKAKOY-DATCA (MUGLA) İlksel 2021.11.27 18:56:51 35.0463 25.7838 21.1 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 18:40:03 36.8495 35.6910 10.6 -.- 2.0 -.- KILICKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.27 17:37:34 39.7885 41.9500 24.9 -.- 2.2 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2021.11.27 17:36:30 35.3283 23.1407 24.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 15:48:21 39.6717 28.5347 3.2 -.- 2.6 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.27 15:42:38 39.6672 28.5397 3.2 -.- 2.4 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.27 15:08:53 35.1875 25.2152 15.6 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 14:49:48 41.2148 40.9810 26.5 -.- 2.7 -.- ARDESEN (RIZE) İlksel 2021.11.27 14:06:14 37.4433 34.9180 23.7 -.- 1.4 -.- GOKBEZ-POZANTI (ADANA) İlksel 2021.11.27 13:55:04 40.5813 42.7067 10.7 -.- 2.1 -.- DARBOGAZ-SELIM (KARS) İlksel 2021.11.27 13:38:33 36.1718 33.5668 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.27 13:20:54 37.0328 30.2405 1.1 -.- 2.4 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2021.11.27 13:18:16 38.2800 34.0790 7.3 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(AKSARAY) İlksel 2021.11.27 12:22:40 36.5955 27.1328 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 11:30:42 40.0142 27.0753 3.1 -.- 1.1 -.- KALBURCU-CAN (CANAKKALE) İlksel 2021.11.27 11:25:34 39.8553 41.0543 13.5 -.- 1.3 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel 2021.11.27 11:19:20 38.5600 30.3128 11.2 -.- 2.2 -.- NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.11.27 11:15:39 38.3402 38.9087 16.7 -.- 1.9 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.27 10:32:32 36.9760 35.9277 21.5 -.- 1.3 -.- SAGIRLAR-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.27 10:31:19 37.5782 29.2103 4.4 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2021.11.27 10:12:44 40.0433 28.7355 4.9 -.- 1.5 -.- ESKIKIZILELMA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2021.11.27 09:16:23 38.0952 34.9308 3.7 -.- 1.2 -.- CAVDARLI-(NIGDE) İlksel 2021.11.27 08:57:27 38.9947 37.3157 3.7 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2021.11.27 08:48:13 37.7162 25.9048 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 08:14:10 34.2665 26.1930 13.9 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 06:59:29 38.9757 43.5907 2.1 -.- 4.2 4.2 UNSELI-MURADIYE (VAN) İlksel 2021.11.27 06:49:24 39.6625 28.4093 9.0 -.- 1.5 -.- BEYCE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.27 06:48:24 39.5128 39.9677 5.0 -.- 1.5 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2021.11.27 06:42:33 38.9893 43.6445 3.8 -.- 2.2 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel 2021.11.27 06:07:46 37.2390 35.8012 27.5 -.- 1.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.27 04:49:42 35.5535 25.3853 10.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 03:53:55 36.4017 27.1803 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.27 03:44:47 37.9188 27.0895 7.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.27 03:42:46 36.2293 28.7907 2.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel