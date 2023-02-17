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Deprem anında beyinde neler oluyor? Sonrasında yapılması gerekenlere dikkat!

Büyük felaketler yol açan depremler insanlarda kalıcı hasarlara yol açıyor. Özellikle şiddetli depremlerin neticesinde can kayıplarının fazlaca yaşandığı bu tür afetlerde maddi hasar kaybına neden olurken aynı zamanda insanlarda psikolojik yaralar oluşturmaktadır. Fiziksel etkilerin yanında deprem ve deprem sonrasında psikolojik olumsuzluklar da meydana gelmektedir. Deprem gibi doğal afetler sonrasında insanlar psikolojik olarak yıpranırlar ve çeşitli travmalar yaşayabilirler. Bu durumlarda ise yapılması ve dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunuyor. Peki deprem anında beyinde neler oluyor ve ne gibi hasarlara yol açıyor? İşte deprem sonrasında yapılması gerekenler…

Giriş: 17.02.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ulusal Psikologlar Birliği'nin (CNOP) başkanı David Lazzari, bu soruya şöyle cevap veriyor; "Herhangi bir ani olumsuz olay gibi, depremler de beyindeki stres ve tehlikeli yollarını hızla harekete geçirir. Bu yolları doğrudan ve çok hızlı çalışır."

    Bunların yanı sıra, akıllı davranmayı sağlayan daha yavaş yollar da hareket eder. Çünkü tehlike anında hemen tepki vermek iyidir ama bunu mantıklı bir şekilde yapmak gereklidir!

  • DEPREM İNSANLARIN ÜZERİNDE FARKLI ETKİLER BIRAKABİLİR

    Korku hissetmek fiziksel anlamda bizi koruyan bir hissiyattır. Fakat bu hissiyatın fazla olması durumunda çeşitli problemler meydana gelir. Peki aşırı korkunun üstesinden nasıl gelinir?

    CNOP Başkanı, "Doğru soruları sormak, sorunları nesnel bir bicinde analiz etmeye çalışmak ve kaygıyı azaltabilecek teknikleri kullanmak yararlıdır." diyor. Kuşkusuz pek çok vakada karşı tarafı dinlemek, psikolojik destek almasını sağlamak çok önemli olacaktır!

  • Deprem ve sonrasında verilen tepkiler, olayın şiddeti, mağdurların kişilik yapıları, toplumsal değerler ve geçmiş deneyimler nedeniyle farklılıklar gösterir. Afetler, çocuk ve ergenleri yetişkinlerden farklı şekillerde etkilemektedir. Yapılan araştırmalar ise çocukların göstermiş oldukları tepkilerin gelişimsel dönemlere göre değiştiğini göstermiştir.

  • DEPREM NASIL ETKİLER BIRAKIR?

    Deprem sonrası psikolojik reaksiyonlar arasında konfüzyon, korku, keder, suçluluk ve öfke gibi güçlü zihinsel ve duygusal durumlara rastlanabilir. Uyku ve odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. Yaşananlar zihinde sürekli canlanabilir.

    İnsanların büyük çoğunluğu, deprem deneyiminden önce çok sarsıcı bir travmayla karşılaşmamış oldukları için, dünyayı güvenli bir yer olarak kabul eder ve yakınlarındaki insanların birdenbire ölebileceği düşüncesini taşımazlar.

    Bu güven ve inanç, ömür boyunca yavaş yavaş inşa edildiğinden, ortaya çıkan ani değişime aynı hızla uyum gösterebilmek insan psikolojisi için çok zordur. Yaşamın paylaşıldığı insanlara ya da olgulara dair geçmişteki anılarla, depremin yarattığı, kayba dayalı yeni gerçeklik, bilinçte birbiriyle çelişen farklı duygu durumları yaratır.

  • Her koşulda yapılması gereken, ilk yaraların sarılmasından sonra, yaşanan trajedinin kabullenilmesi, yaşamın yeniden anlamlandırılması ve kalınan yerden yaşamsal sorumluluklara devam edilebilmesidir.

    Deprem bölgesinde bulunan Tohoku Üniversitesi'nde çalışan Japon nörobilim araştırıcıları, deprem öncesi arşivlerinde beyin görüntüleme verileri bulunan 42 kişiyi, depremden 3-4 ay sonrasında yeniden görüntüleme ve TSSB bulguları için değerlendirmiş ve her iki döneme ait beyin görüntüleme bulgularını karşılaştırarak, beynin TSSB’na yatkınlığını ve travmanın beyin yapısına etkilerini incelemişlerdir.

  • NELER YAPILABİLİR?

    Depremin hemen sonrasında yapılacak psikolojik yardımda kişiye, yaşadıklarını ve duygularını rahatça belirtme olanağı vermek, zihinsel ve bedensel rahatlama ve dinlenmeye olanak sağlamak, ulaşabildiği yakınlarının yardımını istemesi için cesaretlendirmek, travmanın yaratabileceği duygusal sorunlar konusunda aydınlatıcı bilgiler sunmak önemlidir.

    Deprem sürecini yaşayan kişi, konuşmak istemediği takdirde, buna zorlanmamalıdır.

    Kendisinin arzu ettiği bir zamanda duygu ve deneyimini paylaşabileceğini bildirmek, kişinin rahatlamasını sağlayacaktır. Konuşulduğunda, kişinin yaşadıklarını önemsizleştiren, deneyimini anlatmasına ve yaşamasına izin vermeyen, duyguları bastırmaya teşvik eden yorumlardan kaçınılmalıdır.

  • Çocuklarda, depreme bağlı psikolojik sıkıntılarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken birçok bulgu vardır. Bunlar arasında,

    Huzursuz ve ajite davranışlar,

    Öfke nöbetleri,

    Uyku sorunları,

    Korkunç rüyalar görme ve ağlayarak uyanma,

    Kaybettiği kişinin hayaletini gördüğünü söyleme,

    Arkadaşlarıyla beraber olma ve oyun isteğinin azalması,

    Bebeksi davranışlar,

    Dikkat bozukluğu,

    Büyüklere aşırı bağımlılık geliştirme,

    Yatak ıslatma,

    Tanısı konulamayan

    Ağrılardan yakınma, kusma,

    Okul başarısında düşme sayılabilir.

  • Bu bulguları tanıyıp, ilgili bir yaklaşımla çocuğa yardımcı olunabilir. Çocuğa özel zaman yaratıp onunla konuşmak, güven vermek, ortak aktiviteler düzenlemek, günlük yaşamda sorumluluk almasına destek olmak, gereğinden fazla sorumluluk yüklememek, sorunun daha kısa sürede çözümüne katkıda bulunacaktır.

    İki haftayı geçen ve şiddetli bir tablo halinde devam eden durumlarda, profesyonel destek sağlamak büyük önem taşır. Çözümlenmemesi halinde travmanın etkisi, çocuğun ilerleyen yıllarda özgüvenini, bilişsel gelişimini, okul başarısını, sağlıklı aile ve arkadaş ilişkisi kurma becerisini olumsuz yönde etkileyebilir.

  • Bazı çocuklarda, ilerleyen süreçte, depresyon, anksiyete ve çeşitli davranış sorunları ortaya çıkabilir.

    Duygusal iyileşme, çocuk ve yetişkin tüm bireylerde, bedensel iyileşmeden farklı bir biçimde gerçekleşir. Deprem gibi ağır bir travmanın yarattığı psikolojik etkiler, tamamen ortadan kalkmayabilir. İyileşme belirtileri, olaya daha az şiddetle duygusal tepki verme ve sorunlara çözüm geliştirme becerisinin artışı biçiminde gözlemlenebilir. Gelişim, ani değildir ve sürekli olumlu yönde ilerleyen bir seyir göstermez.

  • Stresli olaylar, yıldönümleri, özel günler, başkalarınca da benzeri durumların yaşanması gibi anımsatıcı olgular, iyileşmede geri dönüşlere yol açabilir.

    İyileşmede gerçekçi hedefler belirlemek, küçük olumlulukların bile farkına varmak, iç dünyayı güvenilir insanlarla paylaşabilmek, sorunlarla ilgili akılcı bilgi kaynaklarına ulaşmak, iyileşme sürecini kolaylaştıran yaklaşımlardır.

  • Deprem, kişinin yaşamını can, mal ve anlam boyutlarında tehdit eden önemli bir stres unsuru olduğundan, tepki olarak ciddi psikolojik, sosyal uyum ve performans sorunları yaratmaktadır. Deprem felaketinin sıkça gerçekleştiği ülkemizde, insanların deprem konusunda bilinçlendirilmesi, bedensel ve psikolojik etkilere yönelik kendi kendine ve yakınlarına yardım konusunda eğitilmesi, gerekli durumlarda profesyonel destek olanaklarından yararlanabilmesi, toplum sağlığı açısından, en az yapıların imarı kadar önem taşımaktadır.

  • KİMDEN YARDIM ALMALI?

    Doktorlar, akıl sağlığı uzmanları (psikiyatristler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları), destek için başvurulacak profesyonellerdir.

    Tedavinin amacı kişiye, stresle ve söz konusu olduğu takdirde matemle başa çıkma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Uygun görülen durumlarda, ilaç tedavisi gerekebilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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