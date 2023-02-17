Çocuklarda, depreme bağlı psikolojik sıkıntılarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken birçok bulgu vardır. Bunlar arasında,
Huzursuz ve ajite davranışlar,
Öfke nöbetleri,
Uyku sorunları,
Korkunç rüyalar görme ve ağlayarak uyanma,
Kaybettiği kişinin hayaletini gördüğünü söyleme,
Arkadaşlarıyla beraber olma ve oyun isteğinin azalması,
Bebeksi davranışlar,
Dikkat bozukluğu,
Büyüklere aşırı bağımlılık geliştirme,
Yatak ıslatma,
Tanısı konulamayan
Ağrılardan yakınma, kusma,
Okul başarısında düşme sayılabilir.