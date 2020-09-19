Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR: 0-0
İlk yarı oynanıyor...
SAAT: 16:00
STAT: Denizli Atatürk
HAKEM: Volkan Bayarslan
YAYIN: BeIN Sports HD 1
DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Yukatel Denizlispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.
DENİZLİSPOR CEPHESİ
Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.
Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.
41. RANDEVU
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.
DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.
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