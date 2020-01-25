Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem dolayısıyla Denizlispor, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak için harekete geçti.

Başkan Çetin, Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak Denizlispor-Antalyaspor mücadelesinde deplasman tribünü gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Başkan Çetin, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denizlispor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Antalyaspor maçında deplasman tribününden elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.