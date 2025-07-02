ANAFLAKTİK ŞOK NEDİR?

Anaflaktik şok, bağışıklık sistemi vücudun şoka girmesine neden olabilecek düzeyde kimyasal salgılaması sonucu yaşanan, hayatı tehdit edebilen alerjik reaksiyondur. Kan basıncının düşmesine neden olan anaflaktik şok, potansiyel olarak ölümcül olup, çoklu organ sistemlerini etkileyebilir.