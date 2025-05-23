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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batuhan Koçan 4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!

        Denizli'de, bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki Batuhan Koçan hayatını kaybetti. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 07:45 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:37
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        4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu.

        ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS ETTİ

        DHA'daki habere göre Batuhan Koçan'ın (22) kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti.

        BATUHAN AKIMA KAPILDI

        Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
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