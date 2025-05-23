4. kata eşya taşıyordu... Yük asansörü faciası!
Denizli'de, bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki Batuhan Koçan hayatını kaybetti. Gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu.
ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS ETTİ
DHA'daki habere göre Batuhan Koçan'ın (22) kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti.
BATUHAN AKIMA KAPILDI
Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.