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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de "otobüs yolu" projesi tartışması | Son dakika haberleri

        Denizli'deki "otobüs yolu" projesi esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getirdi

        Denizli'de hayata geçirilen "otobüs yolu" projesi, esnaf ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Projenin var olan otopark sorununu daha da artıracağını savunan İstiklal Caddesi esnafı, muhatap bulamadıkları için eylem yapma kararı aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:00
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        Denizli'de "otobüs yolu" projesi tartışması
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        Denizli'de kent içi trafiği rahatlatmak ve toplu taşıma kullanımını artırmak için Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla "Otobüs Yolu" projesi hayata geçirildi. Otobüs yolu uygulamasının kentte ilk kez hayata geçirileceği Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde başlayan çalışmalar, esnaf ve vatandaşlar arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

        İHA'nın haberine göre, kentin önemli merkezlerinden olan İstiklal Caddesi'ndeki alışveriş ve ticaret yoğunluğuna dikkat çeken esnaflar, uygulamanın günlük işleyişi güçleştireceğini savundu. Denizli’deki otopark sorununa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, bu uygulamanın var sorunu daha da derinleştireceğini öne sürdü.

        Yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve haklı gerekçelerinin görmezden gelindiğini iddia eden esnafların, ileride yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için eylem yapma kararı aldıkları öğrenildi.

        Yeni düzenlemeyle birlikte İstiklal Caddesi, gidiş ve geliş yönünde ikiye ayrılarak bir şerit yalnızca toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Özel araçların bu şeridi kullanmasına izin verilmeyecek. Uygulamanın hem trafik akışını hızlandırması hem de toplu taşımayı daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #denizli haberleri
        #Otobüs yolu projesi
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