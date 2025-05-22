Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası sona erdi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasını ST Tarım Fatih takımı kazandı.
8 grupta 51 takımın 10 farklı sahada mücadele ettiği turnuvanın final maçı Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynandı.
FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmayı Eco Cotton Şemikler takımını 3-2 yenen ST Tarım Fatih takımı kazandı.
Şampiyon olan ST Tarım Fatih takımına kupayı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun verdi.
Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, teknik direktör Mesut Bakkal da derece elde eden oyunculara kupa ve madalyalarını verdi.