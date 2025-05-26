Denizli'de olay, Baklan ilçesinde dün sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Halit Tire (56), evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

DHA'daki habere göre komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL, KULAKLARINI KESTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

KESİK KULAKLAR BULUNAMADI

Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.