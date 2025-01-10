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        Haberler Gündem HT Trend Denize düştü! "Allah beni boğmuyor"

        Denize düştü! "Allah beni boğmuyor"

        Kadıköy'de bir vatandaş denize düştü. Yardım bekleyen vatandaş ile bir kadın arasında geçen konuşma sosyal medyada paylaşıldı. İlginç anlar izleyenleri şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:10
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        Denize düştü! "Allah beni boğmuyor"
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        Kadıköy'de meydana gelen olay görenleri şaşırttı.

        Denize düşen bir vatandaş ile orada bulunan bir kadın arasında geçen konuşma ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu. Kaydedilen konuşma anları sosyal medyada da gündem oldu.

        Vatandaş ve kadın arasında geçen ilginç konuşmada, vatandaşın yüzemediğini belirtmesi üzerine kadının "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusuna vatandaş "Allah tutuyor bacım. Allah beni boğmuyor" yanıtını verdi.

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        #haberler
        #Kadıköy
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