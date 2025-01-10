Denize düştü! "Allah beni boğmuyor"
Kadıköy'de bir vatandaş denize düştü. Yardım bekleyen vatandaş ile bir kadın arasında geçen konuşma sosyal medyada paylaşıldı. İlginç anlar izleyenleri şaşırttı
Kadıköy'de meydana gelen olay görenleri şaşırttı.
Denize düşen bir vatandaş ile orada bulunan bir kadın arasında geçen konuşma ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu. Kaydedilen konuşma anları sosyal medyada da gündem oldu.
Vatandaş ve kadın arasında geçen ilginç konuşmada, vatandaşın yüzemediğini belirtmesi üzerine kadının "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" sorusuna vatandaş "Allah tutuyor bacım. Allah beni boğmuyor" yanıtını verdi.