Deniz Uyanık: Günden güne daha iyi voleybol oynuyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Güney Kore karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Milli voleybolcu Deniz Uyanık karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Uyanık, "Heyecanımı bastırmak için çok çalışıyorum. Takımın içinde o kadar güzel bir destek var ki ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum bu açıdan. Çünkü mental açıdan da hazırlanmış hissediyorum kendimi" diye konuştu.

Takımın tecrübeli isimlerinden başta Simge Aköz ve Aslı Kalaç olmak üzere herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Uyanık, "Simge abla kaptan olarak en başta, kendi mevkiimde oynayan Aslı abla olsun, çoğu isim bana çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim hepsine" dedi.

"GÜNDEN GÜNE ÇOK DAHA İYİ VOLEYBOL OYNUYORUZ"

Yarın oynanacak Brezilya maçına dair de konuşan Deniz Uyanık, "Bence günden güne çok daha iyi voleybol oynuyoruz. Brezilya da gerçekten dişli bir rakip olacak. Biraz daha hırslı, biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor Brezilya karşısında. Çünkü mental olarak beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim için güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.