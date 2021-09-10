"MİS GİBİ DENİZ HAVASI"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla Instagram'dan paylaştı. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki, yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi.

"BU KİM?"

51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?" ve "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!" şeklinde yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcılar ise şarkıcının fotoğrafına photoshop uyguladığını dile getirdi.