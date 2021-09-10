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Deniz Seki'yi takipçileri tanıyamadı: Pes, fotoğraflarla bu kadar oynamayın! - Magazin haberleri

Takipçileri Deniz Seki'yi tanıyamadı

Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Seki'yi gören takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı

10.09.2021 - 08:35 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile üç ay önce barıştı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki'den yeni fotoğraf geldi.

  • "MİS GİBİ DENİZ HAVASI"

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla Instagram'dan paylaştı. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki, yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi.

    "BU KİM?"

    51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?" ve "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!" şeklinde yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcılar ise şarkıcının fotoğrafına photoshop uyguladığını dile getirdi.

  • "İSMİNİ YAZMASAYDINIZ SİZİ TANIYAMAZDIM"

    Deniz Seki, paylaştığı bu fotoğrafla da sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti.

    Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz.", "Sanki başka biri..." ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım." şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.

  • ALAY KONUSU OLDU

    Öte yandan haziran ayında sevgilisiyle birlikte Ege koylarında mavi turan çıkan Seki, tekne pozunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Deniz Seki, fotoğrafına uyguladığı photoshopu abartınca takipçilerinin diline düşmüştü. Bacağını yamulttuğu görülen şarkıcı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Seki'nin gönderisindeki yorumları sınırlandırdığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "PHOTOSHOP DEĞİL, GENİŞ AÇI" DEMİŞTİ

    Bu paylaşımında bacaklarının uzunluğu dikkat çeken Deniz Seki, 'photoshop' yorumlarına karşı açıklama yapmayı ihmal etmemişti. Şarkıcı, gönderisine, "Şimdi 'Photoshop'la bacaklarını niye uzattın?' diyenler gelmeden hemen yazalım. Sakin olun arkadaşlar, sadece geniş açı çekimi. Filtreye gerek yok..." ifadelerini not düşmüştü.

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