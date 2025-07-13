Deniz Seki ve Ege, Alaçatı'da buluştu

Deniz Seki ve Ege, Alaçatı'da buluştu

Deniz Seki, yaz konserleri kapsamında Alaçatı'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi.

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Deniz Seki, sahneye ilerleyen dakikalarda yıllar önce vokalistliğini yaptığı meslektaşı Ege'yi davet etti. İkili, birlikte 'Delice Bir Sevda' adlı şarkıyı seslendirdi.

Ege ve Deniz Seki

Deniz Seki, daha sonra sahneye Derya Bedavacı'yı davet etti. Beyaz renkli bir elbise giyen Seki, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.