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        Haberler Müzik Deniz Seki ve Ege, Alaçatı'da buluştu

        Deniz Seki ve Ege, Alaçatı'da buluştu

        Alaçatı'da sevenleriyle bir araya gelen Deniz Seki, bir ara sahneyi meslektaşı Ege ve Derya Bedavacı ile aynı sahneyi paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:35
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        Alaçatı'da buluştular
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        Deniz Seki, yaz konserleri kapsamında Alaçatı'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi.

        Deniz Seki, sahneye ilerleyen dakikalarda yıllar önce vokalistliğini yaptığı meslektaşı Ege'yi davet etti. İkili, birlikte 'Delice Bir Sevda' adlı şarkıyı seslendirdi.

        Ege ve Deniz Seki
        Ege ve Deniz Seki

        Deniz Seki, daha sonra sahneye Derya Bedavacı'yı davet etti. Beyaz renkli bir elbise giyen Seki, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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        #deniz seki
        #ege
        #Derya Bedavacı

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