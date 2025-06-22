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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, İtalya'da 6. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, İtalya'da 6. oldu

        Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenen 9. ayağında 6. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:45
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        Deniz Öncü, İtalya'da 6. oldu
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        Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'ndeki yarış, 19 tur üzerinden yapıldı.

        Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 5. cepten kalktığı ve ilk turda liderliğe yükseldiği mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

        İspanyol pilot Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışı, 29 Haziran'da koşulacak.

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