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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü'den tarihi zafer: İspanya'da 0.003'lük farkla kazandı! - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü'den tarihi zafer: İspanya'da 0.003'lük farkla kazandı!

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da Motorland Aragon Pisti'nde Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında tarih yazdı. Deniz Öncü rakibini son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:36
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        Deniz Öncü'den İspanya'da tarihi zafer!
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        Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da tarih yazdı. Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında Motorland Aragon Pisti'nin 8. etabında unutulmaz bir yarışa imza atan Deniz Öncü, Türkiye ve uluslararası basında gündeme oturdu.

        Deniz Öncü söz konusu yarışta rakibi Diogo Moreira ile son turda inanılmaz bir mücadele verdi.

        Yarışın bitmesine kısa bir süre kala birinciliği Diogo Moreira'ya kaptıran Deniz Öncü, son düzlükte inanılmaz bir atak yaptı ve 0.003 saniye farkla finişi ilk geçen isim oldu.

        Deniz Öncü böylece Moto2'de yarış kazanan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.

        Öte yandan Deniz Öncü, saniyenin binde 3'ü ile Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti.

        İşte o anlar:

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