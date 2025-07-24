Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

        Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 05:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 06:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin katılımıyla Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

        Kurul, Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alanlarının uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlayacak, denizlerdeki faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirecek.

        Deniz yetki alanlarının ve haklarının korunmasına yönelik gerekli çalışmaları yapacak kurul, kurumlar arası işbirliğini sağlayacak, temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlayacak ya da hazırlatma ve uygulanmasını takip edip değerlendirecek.

        REKLAM

        Kurul 6 ayda bir toplanacak, kurul başkanı, ihtiyaç halinde kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek.

        İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek.

        Kurulun çalışma usul ve esasları kurul başkanı tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede, "Kurul çalışmalarında ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadesini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Habertürk Anasayfa