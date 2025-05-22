Deniz Harp Okulu 1975 mezunları, 50. yılda Atatürk’ün huzurunda

Türk denizcilik tarihinin köklü eğitim kurumlarından Deniz Harp Okulunun 1975 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 50. yılında bir araya gelerek Anıtkabir’i ziyaret etti.

1773 yılında “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” adıyla kurulan ve Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Deniz Harp Okulu olarak modern Türkiye’nin deniz subaylarını yetiştiren bu köklü kurumun mezunları, aileleri ve ebediyete intikal eden silah arkadaşlarının yakınlarıyla birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

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1969’da Deniz Lisesinde başlayan dostluklarını yarım asırdır sürdüren emekli deniz subayları, bu anlamlı günde minnet, saygı ve vefa duygularını bir kez daha dile getirdi. Mezuniyetlerinin 50. yıl coşkusunu Ankara’da bir arada yaşayan denizciler, geçmişi yâd ederken kaybettikleri arkadaşlarını da unutmadı ve aileleriyle birlikte anılarını tazeledi.

Türk deniz kuvvetlerine onlarca yıl hizmet eden subaylar, Atatürk’ün mirasına olan bağlılıklarını bir kez daha göstererek, ebedi Başkomutanları önünde saygı duruşunda bulundu.