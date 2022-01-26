Deniz Çevik'ten 'Sevdan Olmasa'

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Tüm dijital platformlarda yerini alan "Sevdan Olmasa" adlı şarkının aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü Özgür Sevinç üstlendi.

Dillere pelesenk olmuş yılların "Sevdan Olmasa" adlı şarkısını çok farklı bir anlayışla yeniden yorumlayan Deniz Çevik, elektronik, dramatik ve yenilikçi bir sound içinde dinleyenleri kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Deniz Çevik'in "Sevdan Olmasa" isimli cover şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.