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        Haberler Gündem 3. Sayfa Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da vefat eden gazeteci Deniz Arman'ın cenazesi, gözyaşları ile toprağa verildi. Arman'ın cenaze törenine ailesi, dostları ve gazeteci meslektaşları katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:51
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        Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        OĞLU VE ESKİ EŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        AA'daki habere göre Arman'ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Deniz Arman'ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi. Cenaze törenine, Arman'ın meslektaşları da katıldı.

        "BANA ONURLU BİR YAŞAM VE BEŞİKTAŞ SEVGİSİ BIRAKTI"

        Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun.

        Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak.

        Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu" ifadelerini kullandı.

        ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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        #deniz arman
        #Son dakika haberler
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