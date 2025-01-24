Deniz Arman kimdir, nereliydi, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Deniz Arman hayatı ve kariyeri

Deniz Arman kimdir, nereliydi, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Deniz Arman hayatı ve kariyeri

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen gazetecinin cenazesi 25 Ocak Cumartesi öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacak. Peki, Deniz Arman kimdir? İşte, Deniz Arman'ın hayatı...

REKLAM advertisement1 DENİZ ARMAN KİMDİR? Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'ni 1979 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibi ile beraber çalıştı. REKLAM

DENİZ ARMAN HAYATI VE KARİYERİ 1996 yılında Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. 1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam Gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında Habertürk'e, 2003 yılında Vatan gazetesine geçti. Ardından tekrar Star TV ve Kanal D'de çalışan Arman son olarak Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.