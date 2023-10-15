Deniz Akbulut'un gazinolarda sivrilmesi bazı meslektaşlarını kıskandırmış. Maksim'de Seda Sayan assolist iken alt kadrosunda ise Deniz Akbulut varmış. Deniz Akbulut, Seda Sayan'dan daha şık giyindiği için onu kıskandığını ve işten attırdığını iddia etti. Akbulut, "O assolistti ben ondan önce çıkıyordum sahneye. Daha iyiydim. Sonunda işten çıkarıldım" dedi.

Deniz Akbulut geçmişe baktığında Seda Sayan'a kızmadığını aralarının iyi olduğunu hatta onun programına katıldığını da söyledi.