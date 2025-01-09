Deneyimli gazeteciler "mürekkep kokusundan veri çağına" haberciliğin dijital evrimini anlattı
Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu, haberciliğin değişen doğasını AA muhabirine değerlendirdi. Şekeroğlu, "Teknoloji geliştikçe gazetecilik mesleği ölmez elbette ama çalışan kişilerin alanı daralacak. Her gazetecinin buna ayak uydurması lazım, bizim için bazen zor da olsa kesinlikle ortama ayak uydurmak zorundayız" dedi
Bir zamanlar daktilo sesi, mürekkep kokusu ve teleksin ritmi gibi nostaljik imgelerle tanımlanan gazetecilik, bugün artık yapay zeka, sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle yeniden şekilleniyor.
Bir zamanlar fakslarla haber gönderen, imla hatalarını tipeksle düzeltmeye çalışan gazeteciler, bugün akıllı telefonlar ve sosyal medya platformlarının hızına ayak uydurmak zorunda kalıyor.
Daktilodan dijital kameraya, faks makinesinden WhatsApp gazeteciliğine uzanan bu yolculukta haberciliğin değişen doğasını deneyimli gazeteciler AA muhabirine değerlendirdi.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Cihan Oğuz, gazetecilik kariyerinin 1988'de stajyer olarak girdiği Anadolu Ajansında başladığını söyledi.
O yıllarda teknolojik imkanların sınırlı olduğunu vurgulayan Oğuz, "İlk stajımı Ankara'da yaptım ve bilgisayarı ilk kez o zaman gördüm. Çok az basın kuruluşu bilgisayar kullanıyordu. Kocaeli büroda ise teleks vardı. Haberleri daktiloyla yazıp telekse kaydediyor, ardından karşı tarafa sinyal göndererek onay alıyorduk. Haberin iletilmesi 10-15 dakika sürüyordu. Fotoğraflarımızı da karanlık odada kendimiz tab ediyorduk. O dönemde teknoloji bugünkü kadar hızlı değildi ama teleks bizim için büyük bir nimetti." diye konuştu.
Kocaeli'de 3,5 yıl çalıştıktan sonra 1992'de İstanbul'a geçtiğini anlatan Oğuz, "İstanbul'a geldiğimde artık daktilo yoktu, haberleri doğrudan bilgisayarda yazmaya başladık. Bu, bambaşka bir deneyimdi. Ajans haberciliğinde geçen 12 yılın ardından özel televizyonlarda editörlük yapmaya başladım ve yazılı basın ile televizyon haberciliği arasındaki teknolojik farkları gözlemledim. Kasetlerden dijital kurgu programlarına geçişle süreç daha hızlı ve kolay hale geldi, muhabirler kendi haberlerini montajlamaya başladı." dedi.