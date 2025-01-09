Deneyimli gazeteciler "mürekkep kokusundan veri çağına" haberciliğin dijital evrimini anlattı

Bir zamanlar daktilo sesi, mürekkep kokusu ve teleksin ritmi gibi nostaljik imgelerle tanımlanan gazetecilik, bugün artık yapay zeka, sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle yeniden şekilleniyor.

Bir zamanlar fakslarla haber gönderen, imla hatalarını tipeksle düzeltmeye çalışan gazeteciler, bugün akıllı telefonlar ve sosyal medya platformlarının hızına ayak uydurmak zorunda kalıyor.

Daktilodan dijital kameraya, faks makinesinden WhatsApp gazeteciliğine uzanan bu yolculukta haberciliğin değişen doğasını deneyimli gazeteciler AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Cihan Oğuz, gazetecilik kariyerinin 1988'de stajyer olarak girdiği Anadolu Ajansında başladığını söyledi.

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O yıllarda teknolojik imkanların sınırlı olduğunu vurgulayan Oğuz, "İlk stajımı Ankara'da yaptım ve bilgisayarı ilk kez o zaman gördüm. Çok az basın kuruluşu bilgisayar kullanıyordu. Kocaeli büroda ise teleks vardı. Haberleri daktiloyla yazıp telekse kaydediyor, ardından karşı tarafa sinyal göndererek onay alıyorduk. Haberin iletilmesi 10-15 dakika sürüyordu. Fotoğraflarımızı da karanlık odada kendimiz tab ediyorduk. O dönemde teknoloji bugünkü kadar hızlı değildi ama teleks bizim için büyük bir nimetti." diye konuştu.