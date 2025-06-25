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        Haberler Dünya Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti | Dış Haberler

        Demokratlar, New York Belediye Başkanı adaylığı için ön seçimde Müslüman aday Mamdani'yi seçti

        New York eyaleti eski valisi ve Demokratların New York kenti belediye başkanı aday adayı Andrew Cuomo'nun ön seçimden çekilmesinin ardından Zohran Mamdani, kent tarihinin ilk Müslüman adayı olarak 2014 yılından beri kenti kazanan Demokratların galibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:03
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        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
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        Zohran Mamdani, Andrew Cuomo'nun çarpıcı bir şekilde Demokratların ön seçimini bırakmasının ardından New York'un Demokrat belediye başkanlığı ön seçiminde zaferini ilan etti. Genç, ilerici yeni aday, daha deneyimli ancak skandallarla sarsılmış eski valiye karşı önemli bir fark yarattı.

        Yarışın nihai sonucu hala yerel seçimle belirlenecek olsa da, bir yıl önce siyasi çevrelerin dışında neredeyse hiç tanınmayan 33 yaşındaki Müslüman sosyalist Mamdani, yüzde 43.5 oy ile 2014 yılından beri New York'u elinde tutan Demokratların adayı.

        Mamdani destekçilerine yaptığı konuşmada, "Bu gece tarih yazdık. New York Belediye Başkanlığı için Demokrat adayınız ben olacağım" dedi.

        Cinsel taciz skandalından geri dönüş yapmaya çalışan ve yüzde 36.4 oyla ikinci sırada kalan eski New York Valisi Cuomo ise, destekçilerine Mamdani'yi tebrik etmek için aradığını söyledi.

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        Mamdani seçildiği takdirde kentin ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak. Görevdeki Belediye Başkanı Eric Adams ön seçimlere katılmadı. Genel seçimlerde bağımsız olarak yarışacak. Cuomo'nun da genel seçimlerde bağımsız aday olma seçeneği bulunuyor.

        New York Demokratların kalesi

        Demokratların kalesi konumundaki New York'taki ön seçim, kasım ayındaki yerel seçimlerde kimin belediye başkanı olacağını belirleyecek gibi görünüyor.

        Ön seçim sonuçları Mamdani'nin önde olduğunu ancak seçimi kazanmak için gereken %50 barajının altında kaldığını gösterdi. Cuomo'nun çekilmesini ise siyasi çevreler 'sürpriz' olarak nitelendiriyor.

        New York Times'a verdiği bir röportajda Cuomo, kasım ayındaki genel seçimlerde bağımsız aday olup olmayacağını hala incelediğini söyledi.

        New York'un sıra dünyanın önde gelen kentlerinden Londra'nın da belediye başkanı Hint asıllı Britanyalı Müslüman Sadiq Khan.

        2016 yılından bu yana Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Khan, İşçi Partisi üyesi ve partinin yumuşak solunda yer almakta, ideolojik olarak sosyal demokrat olarak nitelendirilmekte.

        Birleşik Krallık'ta Oldham Belediye Başkanı ve Luton'un Belediye Başkanı da kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Sheffield kenti de daha önce Müslüman bir belediye başkanına sahipti.

        Brighton ve Hove kentlerini de Güney Asyalı Müslüman belediye başkanları yönetiyor.

        Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf da Müslüman bir lider olarak öne çıkan isimler arasında. Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri seçilerek ülkenin ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf, 1.5 yıl görevini sürdürdükten sonra Mayıs 2024'te görevi bırakmıştı.

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