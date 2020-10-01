Demirci çırağı Emine, zorlu baba mesleğini gururla sürdürüyor

Küçük yaşlardan itibaren babasının Toroslar ilçesindeki demirci dükkanına giden Kalkan, iş yerinde eleman sıkıntısı yaşayan babasına destek için işe başladı.
Önce daha basit işleri yaparak babasının yükünü bir nebze azaltan Kalkan, daha sonra mesleğin ince ayrıntılarını da öğrenmek istedi.
Babasının desteğiyle 10 yaşından beri çıraklık yapan 18 yaşındaki Kalkan, zamanla demir doğrama, kesim, bükme ve kaynak işlerini de yapmaya başladı.
Demirciliği mesleği haline getirerek büyük gayretle çalışan Kalkan, "demircilik erkek işi" diyenlere inat çalışmalarını sürdürüyor.
Bir yandan ateş önünde demir dövüp, kaynak yapan, balkon, pencere ve kapı korkulukları hazırlayan Kalkan, elde ettiği kazançla kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyor.
Aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezi Metal Bölümü son sınıf öğrencisi olan Kalkan, iş yerinde ve okulda gösterdiği başarıyla bu yıl Ahilik Haftası etkinliklerinde "Yılın Çırağı" ödülünü aldı.
Emine Kalkan, AA muhabirine, bir kadın olarak demircilik mesleğini severek yaptığını söyledi.
Bu noktaya gelmesinde babasının büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Kalkan, "Babama yardımla başladım. Babam da destek verdi. Her anımda yanımdaydı. Şaşıranlar oluyor. 'Bir kadın bu işi nasıl yapar?' diyenler, küçümseyenler de oldu. 8 yılda bu küçümsemeleri aştım. Artık alıştılar. Usta olarak benimsediler beni." diye konuştu.
- "Zoru başarmak kadar güzel bir şey yok"
Kalkan, demirciliğin zor bir meslek olmasına rağmen bu işi başarıyla yapmanın gurur verdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Burada bıçak, zirai aletler, egzoz kaynakları ve kapı, pencere korkulukları yapıyoruz. Zorlukları var ama zoru başarmak kadar güzel bir şey yok. İş konusunda kadın erkek ayrımı olmamalı. Herkes her işi yapabilir. Herkes eşit. Ayrımcılık olmamalı ve herkes kendi ayakları üzerinde durmalı. 'Kadın bu mesleği yapamaz' algısını kırdığımı düşünüyorum. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Yorucu ama bir şey ortaya çıkardığımda mutlu oluyorum. Daha fazla şeyler üretmeye çalışıyorsun."
Kazancıyla ailesine ve kardeşlerine destek olduğunu anlatan Kalkan, mesleğinde daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.
Tüm kadınların kolay, zor demeden bir iş yapıp kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine dikkati çeken Kalkan, "Çalışmak gerekiyor. Ben kazancımla kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Kardeşlerimin geleceğine katkıda bulunmaya çabalıyorum." dedi.
- "Her türlü zorlu mücadelede yanımda oldu"
Baba Eyüp Kalkan ise kızına mesleğinin tüm ince noktalarını anlattığını dile getirdi.
İşinde kızından büyük destek gördüğüne işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:
"Emine değil, Eminem, elim, kolum ayağım. Allah ondan razı olsun. Benimle birlikte her türlü zorlu mücadelede yanımda oldu. Benimle güldü, ağladı. Üstelik kız çocuğu olması gurur veriyor. Görenler şaşırıyor ama biz gurur duyuyoruz. Benim bir kolum oldu. Mesleğimi devam ettirecek. Kızım çok şey kattı bize."
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