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Demiray Erül kimdir, neden öldü? Oyuncu Demiray Erül kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?

Demiray Erül kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı 1938 doğumlu Demiray Erül 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun sevenleri ölüm nedenine dair araştırmalar yapıyor. İşte Demiray Erül hayatı ve biyografisi...

17.10.2022 - 08:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Tarzan Rıfkı, Çiçek Taksi gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu 16 Ekim Pazar günü vefat etti. Demiray Erül hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

     

  • DEMİRAY ERÜL KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

    Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat kariyerine Şehir Tiyatroları'nda başlayan Demiray Erül, sayısız oyunda boy gösterdi. Dansta da başarılı oldu ancak dizi ve filmlerle de beyaz perdede, TV ekranlarında sevenleri karşısına çıktı. Erül, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. Oyuncu, 16 Ekim günü 84 yaşında yaşama veda etti. Ölüm nedeni ise açıklanmadı.

  • DEMİRAY ERGÜL'ÜN YER ALDIĞI YAPIMLAR:

    Doktorlar - 2006

    Arka Sokaklar - 2006

    Köprü - 2006

    Cennet Mahallesi - 2006

    Patron Kim - 2003

    Tatlı Hayat - 2001

    Böyle mi Olacaktı - 1997

    Köşe Kapmaca - 1996

    Çiçek Taksi - 2002

    İz Peşinde - 1990

    Milyarder - 1986

    Tarzan Rıfkı - 1986

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