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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Demir Ege'ye Fransa'dan talip! - Beşiktaş Haberleri

        Demir Ege'ye Fransa'dan talip!

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artarken, Portekiz basını, Lille'in genç futbolcuyla ilgilendiğini yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:20
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        Demir Ege'ye Fransa'dan talip!
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        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artmaya devam ediyor.

        Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Fransa'dan Lille, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

        Rio Ave ile temasa geçen Fransız ekibinin yine aynı takımda kiralık olarak forma giyen Tiago Morais'i de Demir Ege transferine dahil etmeye çalıştığı ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

        Demir Ege ile uzun süredir Portekiz devleri Porto, Sporting Lizbon, Benfica ile Alman ekibi Leipzig de ilgileniyordu.

        Habere göre Rio Ave, genç futbolcunun sözleşmesindeki 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak ve bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

        Rio Ave'nin, 20 yaşındaki futbolcu için beklentisinin en az 10 milyon euro olduğu yazıldı.

        Rio Ave'de 33 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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