Demir Ege Tıknaz: Shakhtar maçına hazır olacağız

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Wolfsberger ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, HT Spor'a konuştu.

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KARTAL KAYRA YILMAZ: EKSİKLERİMİZ VAR

Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hazırlık kampındayız, bir hazırlık maçımız daha var. Maçın genelinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, gelişmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz var, sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bu kampları yapıyoruz. Burada önemli olan fiziksel gelişimimizi en iyi şekilde tamamlayabilmek.

DEMİR EGE TIKNAZ: SHAKHTAR MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ Öncelikle Kartal ağabeyi kutluyorum, inanılmaz bir gol attı. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var, hazırlık kampında böyle müsabakalar oluyor. Daha iyi çalışmamız lazım, yeni oyuncular var. Shakhtar maçına hazır olmak istiyoruz. 🇹🇷 Beşiktaş 2 🆚 3 Wolfsberger 🇦🇹



🎙️ Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/evavLJ87Rv — HT Spor (@HTSpor) July 16, 2025