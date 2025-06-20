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        Haberler Magazin Demet Özdemir, Kerem Alp Kabul’un düğününde nikâh şahitliği yaptı - Magazin haberleri

        Demet Özdemir, Kerem Alp Kabul’un düğününde nikâh şahitliği yaptı

        Oyuncu Kerem Alp Kabul, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Kabul'un rol arkadaşı Demet Özdemir yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:18
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        Nikâh şahitliği yaptı
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        Oyuncu Kerem Alp Kabul, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreni, ailelerinin yanı sıra Rabia Soytürk ve Demet Özdemir gibi isimler katıldı.

        Geceye meslektaşları ve yakın dostları eşlik ederken, çiftin nikâh şahitliğini ise Kerem Alp Kabul’un aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Demet Özdemir üstlendi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kerem Alp Kabul
        #Demet Özdemir

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