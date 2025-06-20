Demet Özdemir, Kerem Alp Kabul’un düğününde nikâh şahitliği yaptı
Oyuncu Kerem Alp Kabul, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikâh şahitliğini ise Kabul'un rol arkadaşı Demet Özdemir yaptı
Giriş: 20.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:18
Oyuncu Kerem Alp Kabul, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün töreni, ailelerinin yanı sıra Rabia Soytürk ve Demet Özdemir gibi isimler katıldı.
Geceye meslektaşları ve yakın dostları eşlik ederken, çiftin nikâh şahitliğini ise Kerem Alp Kabul’un aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Demet Özdemir üstlendi.
Fotoğraflar: Instagram
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