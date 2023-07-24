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        Haberler Magazin Yeni bir aşk mı doğdu? Demet Özdemir ile DJ Sergio'dan kafaları karıştıran paylaşım - Magazin haberleri

        DJ Sergio'dan Demet Özdemir'de: Nazar değmesin

        4 Mayıs'ta Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkiliden dikkat çeken bir paylaşım geldi

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:06
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          28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırdı.

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          Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da bulunan Demet Özdemir hakkında bir iddia ortaya atıldı.

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          Demet Özdemir'in gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürüldü.

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          Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Demet Özdemir, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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          Demet Özdemir, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından yayımladı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.

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