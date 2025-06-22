Demet Özdemir: En yakın arkadaşlarım evleniyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Kerem Alp Kabul ile Tuğçe Bozkurt, Sarıyer'de gerçekleşen bir düğün ile evlendi.

Kerem Alp Kabul ve Tuğçe Bozkurt

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Düğüne katılanlar arasında Kerem Alp Kabul'un rol arkadaşı ve aynı zamanda yakın dostu Demet Özdemir de vardı.

Yeşil saten bir elbise giyen Demet Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir, mutluluğunu; "En yakın arkadaşlarım evleniyor. Onlar mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Sabahtan beri onların hazırlığının telaşı içerisindeyiz. Ben onların evlilik cüzdanlarını vereceğim nikâh sonrasında. Bir de konuşma yapmamı istediler. Zaten ezbere metin ile sürekli dizilerde yer aldığımız için bu benim için çok normal ve kolay bir şey" sözleriyle ifade etti.