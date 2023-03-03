Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Demet Evgar: Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız - Deprem haberleri

Demet Evgar: Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız

Demet Evgar, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız. Herkes bir ışık arıyor. Ben de tutunmaya çalışıyorum. Ülkemi çok çok seviyorum" dedi

Giriş: 03.03.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Evgar, erkek kardeşi Yiğit Evgar ve bir kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir restoranda objektiflere takıldı.

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Demet Evgar, duygularını dile getirdi.

  • "PSİKOLOJİK OLARAK HEPİMİZ ENKAZ ALTINDAYIZ"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden ve geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına alan Evgar, bir anne olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

    Öyle bir şey ki anne olmanın mutluluğuna olabildiğince o içgüdüyle gölge düşürmemeye çalışıyorsun. Olabildiğince sosyal medyayı takip etmiyorum. Neyin, ne olduğunu çok iyi bildiğimiz için kendimi oradan kanırtmamaya çalışıyorum. Sonuç olarak evde bana muhtaç bir bebek var. Fakat o kederi hissetmemek mümkün değil. Olabildiğince yüzümü umuda çevirmeye ve 'Ne yapabilirim?' demeye çalışıyorum. Bu çok uzun bir süreç. Bu bir gün, iki, gün, iki yıl sonra unutulacak bir süreç değil.. Oradaki canlarla birlikte bütün ülke enkaz altında şu anda. Psikolojik olarak hepimiz enkaz altındayız. Herkes bir ışık arıyor. Ben de tutunmaya çalışıyorum. Ülkemi çok çok seviyorum.

  • "SIKIŞMIŞ BİR DÖNEMDEYDİM"

    Öte yandan Demet Evgar, daha önce yaşadığı hamilelik sürecini anlatmıştı. Demet Evgar, "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

  • "ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

    Oyuncu, "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever" demişti.

  • "MUHTEMELEN KÖY OKULUNA YAZDIRIRIM"

    Evgar, "Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba’ demeyi bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • "KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

    Demet Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter" demişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.