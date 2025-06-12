Demet Evgar'dan Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Zeyrek, 9 Haziran'da, 48 yaşında hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

Manisalı oyuncu Demet Evgar, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Demet Evgar, Nurcan Zeyrek'e sarılarak üzüntüsünü paylaştığını dile getirdi.

REKLAM

Ünlü oyuncu, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşıp başsağlığı diledi.

Demet Evgar sosyal medya hesabından da Ferdi Zeyrek için bir taziye mesajı yayımladı. Ünlü oyuncu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi; "Manisa; mert, çalışkan, cesur bir evladını sonsuzluğa uğurladı. Gidişiyle tüm Türkiye’ye ve sevdalısı olduğu Manisa’ya hizmet ederken siyaset üstü bir birlikteliği yaşattığını bize kanıtladı. Daha yapacak çok hayali vardı… Önce sevgili eşine, evlatlarına ve annesiyle babasına, tüm yol arkadaşlarına, onu sevgi ve saygıyla kucaklayan, omuzlarında taşıyan Manisalılara ve bu vatan için kalbi çarpan her bir vatandaşa sabır dilerim. Mekânın cennet olsun, güzel kardeşim Ferdi Başkanım. Sonsuz yolculuğunda huzurla…"

REKLAM