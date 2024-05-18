Demet Evgar: Bu fotoğrafta kızmı gördüm
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, çocukluk fotoğrafını paylaşarak; "Bu fotoğrafta kızmı gördüm" dedi
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SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.
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Siyah - beyaz bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, kendisini kızı Mavi'ye benzettiğini söyledi. Evgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bir tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca 'hayal dünyama' alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz.)
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'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Anneler Günü'nde ünlü oyuncunun kızı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Anne-kızın fotoğrafı sosyal medya büyük ilgi görmüştü.
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Demet Evgar, işletmeci Levent Babataş ile 2022'de evlenmişti.