Demet Evgar: Bu fotoğrafta kızmı gördüm

Siyah - beyaz bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, kendisini kızı Mavi'ye benzettiğini söyledi. Evgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bir tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca 'hayal dünyama' alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) (Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz.)