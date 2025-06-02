Demet Akalın, kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet Akalın'ın 61 yaşındaki kuzeni Hakan Kılıç, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dokuz gün boyunca hastanede tedavi gören Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

REKLAM advertisement1 Acı haberi sosyal medya hesabından "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti," ifadeleriyle duyuran Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazında hazır bulundu. İkindi namazını müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Kılıç, ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Gebze’ye sevk edilen Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.