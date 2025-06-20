Demet Akalın, kameraları fark edince hızla uzaklaştı
Demet Akalın, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Denize girmeyen Akalın, görüntülendiğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı
Giriş: 20.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:20
Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaz sezonunu Muğla'da açtı.
Tatil için Yalıkavak’ı tercih eden Demet Akalın, bir plajda objektiflere yansıdı.
Gün boyu şezlongda dinlenmeyi tercih eden Demet Akalın, denize girmedi.
Demet Akalın, görüntülendiğini fark edince yanındakilerle kısa bir konuşma yaptıktan sonra hızlıca toparlanarak plajdan ayrıldı.
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